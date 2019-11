Tottenham, retroscena sull'addio di Pochettino

Difficilmente Pochettino rimarrà a lungo senza squadra. Su di lui ha già messo gli occhi il Bayern Monaco, che secondo Sky Sports Germany lo avrebbe individuato come profilo ideale per sedersi sulla panchina occupata temporaneamene da Hansi Flick.

Come raccontato dal Daily Mail, il Tottenham ha deciso di esonerare Pochettino nella notte di martedì. Una scelta fatta in tempi brevissimi, tanto che l'allenatore non sarebbe neanche riuscito a salutare di persona la squadra. Ha però lasciato un fogliettino nello spogliatoio con su scritto: "Scusate ragazzi, io e il mio staff non possiamo venire a dirvi addio. Sarete sempre nei nostri cuori".

