Fognini vince contro Opelka, poi Berrettini crolla contro Fritz. Nel doppio, giocato a notte inoltrata, Bolelli e Fognini si arrendono in tre set a Querrey e Sock. Ma l'accesso ai quarti era già sfumato.

di Redazione Fox Sports - 21/11/2019 07:26 | aggiornato 21/11/2019 07:43

L'Italia è eliminata dalla Coppa Davis. Gli Azzurri di Corrado Barazzutti, dopo la sconfitta per 2-1 rimediata contro il Canada, perdono con lo stesso risultato anche contro gli USA. Nel doppio, iniziato all’una e mezza di notte, il duo Bolelli-Fognini si arrende a Querrey e Sock (sfida terminata alle 4 inoltrate...). Ma l'accesso ai quarti era già sfumato prima che la partita finisse: l'Italia, infatti, aveva bisogno di vincere 3-0 per andare avanti come migliore seconda. Così non è stato.

Fognini aveva illuso tutti superando Reilly Opelka, battuto in tre set con 16 ace, senza concedere palle break e col punteggio di 6-4 6-7 6-3. Poi è toccato scendere in campo a Berrettini, che ha vinto il primo set 7-5 e nel secondo non ha sfruttato la palla break per andare sul 4-3. Stremato e dolorante dopo una meravigliosa e infinita stagione, il tennista romano è stato battuto 7-5 6-7 2-6.

Risulta davvero difficile muovere delle critiche a questi ragazzi che nel 2019 ci hanno regalato tantissime soddisfazioni e hanno riportato il tennis italiano a livelli inimmaginabili fino a pochi mesi fa. Il programma della Davis continuerà oggi, sempre a Madrid, con i quarti Australia-Canada. Le altre qualificate sono la Spagna, quasi sicuramente la Germania (deve vincere uno dei tre match col Cile), la vincente di Gran Bretagna-Kazakistan, la vincente di Serbia-Francia e le due migliori seconde.

Coppa Davis, Italia-Usa 1-2: tutti i risultati

Fabio Fognini (ITA) c. Reilly Opelka (USA) 6-4, 6-7, 6-3

Taylor Fritz (USA) c. Matteo Berrettini (ITA) 5-7, 7-6, 6-2

Simone Bolelli/Fabio Fognini (ITA) c. Sam Querrey/Jack Sock (USA) 7-6, 6-7, 4-6

Risultati del girone F

Canada-Italia 2-1

Canada-Usa 2-1

USA-Italia 1-1



Classifica

Canada 4-2*

Italia 2-3

Usa 2-3

*già qualificato ai quarti