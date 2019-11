Il tecnico catalano ha raggiunto l'accordo con la federazione per una buonuscita e rilasciato un comunicato di addio, ma sulla vicenda ci sono ancora troppe ombre.

Ora è ufficiale: sarà Luis Enrique a guidare la Spagna a Euro 2020. L'ex allenatore di Celta e Barcellona tornerà in sella alle Furie Rosse a circa 5 mesi di distanza dalle irrevocabili dimissioni che lui stesso aveva comunicato, dopo essere sparito dalla circolazione per un bel po' facendo peraltro preoccupare parecchio tutto l'ambiente calcistico spagnolo. Il tecnico aveva a che fare con un grave problema familiare, una situazione molto delicata riguardante la figlia di 9 anni Xhana, deceduta alla fine del mese di agosto a causa di una brutta malattia.

Lucho ha deciso di ripartire da dove aveva lasciato, riprendendosi la Spagna qualificata ufficialmente alla rassegna iridata che partirà nel prossimo mese di giugno. Il presidente della federazione Rubiales si è detto molto soddisfatto e, il 27 novembre, l'ex blaugrana verrà nuovamente presentato alla stampa. I media locali però non sembrano aver preso bene questa improvvisa inversione di rotta, una decisione che - suo malgrado - ha penalizzato Robert Moreno, colui il quale era subentrato al collega avendo un impatto immediato sul gruppo, sia in termini umani che di risultati.

D'altronde per lui parla il ruolino di marcia inanellato da marzo in poi, ovvero dal momento in cui ha assunto il comando a interim della nazionale: nelle 9 partite giocate con il catalano in panchina, le Furie Rosse hanno messo insieme 7 vittorie e 2 pareggi, una serie di risultati assolutamente positivi impreziositi dalle goleade contro Romania, Malta e Far Oer. In seguito all'ultima uscita, i dirigenti federali gli avrebbero però intimato di farsi da parte, proprio per preparare il ritorno in panchina del suo predecessore. Moreno, secondo le indiscrezioni riportate dai giornali spagnoli, sarebbe scoppiato in lacrime davanti al gruppo, ringraziando uno per uno i giocatori che hanno reso speciale questa sua (seppur breve) esperienza al comando della nazionale, per poi disertare la conferenza stampa postpartita.

Robert Moreno, ex commissario tecnico della Spagna: ha diretto in totale 9 partite mettendo insieme 7 vittorie e 2 pareggi. Poche ore fa il presidente federale Rubiales gli ha intimato di farsi da parte, visto l'imminente ritorno in panchina di Luis Enrique

Spagna, addio di Moreno: clausola di riservatezza e buonuscita nell'accordo con la federazione

Mentre si aspetta l'ufficialità definitiva per quanto riguarda Luis Enrique, il cui contratto comincerà a partire dal 1 gennaio, Moreno ha fatto chiarezza sulla propria situazione tramite un comunicato molto intenso, nel quale ha rinnovato i propri ringraziamenti al gruppo e ai dirigenti che gli hanno dato l'opportunità di maturare un'esperienza molto importante. Secondo quanto riportato da Cadena Cope, il tecnico classe 1977 avrebbe anche raggiunto l'accordo con la federazione per una buonuscita da 600mila euro, firmando una sorta di documento nel quale si impegna, tramite una clausola specifica, a non esasperare i toni della vicenda.

Nel comunicato si legge infatti una versione abbastanza soft dei fatti accaduti:

Analizzare le ultime ore del mio mandato o gli ultimi giorni, servirebbe solo ad entrare in una spirale di rimpianti e giustificazioni di tutte le parti in causa. Non voglio, non avrebbe senso. Ho la coscienza a posto. Non posso piacere a tutti, ma vi dico sinceramente che rispetto tutti e tutte le opinioni.

Ma c'è stato spazio anche per un pensiero rivolto a Luis Enrique:

Ho sempre affermato di essere un uomo di parola e che non sarei stato un ostacolo per lui se avesse deciso di tornare ad allenare. Gli auguro il meglio, perché le sue gioie saranno le nostre.

Moreno, il cui destino è stato deciso a cavallo della partita giocata contro Malta, si è anche detto già pronto ad ascoltare eventuali proposte:

Non chiederò mai scusa abbastanza per aver disertato l’ultima conferenza stampa a chi si è sentito offeso, ma le circostanze mi hanno impedito di svolgerla. La mia esperienza come commissario tecnico è iniziata e finita allo stesso modo con un sapore agrodolce. Devo guardare avanti e affrontare nuove sfide come allenatore. Ora mi sento pronto per dirigere nuovi progetti.

Rubiales - Luis Enrique, contatti continui: spunta un incontro a Saragozza

In tutta questa vicenda però ci sarebbero ulteriori retroscena, approfonditi dal quotidiano iberico Marca. Secondo gli spagnoli, in questi mesi il presidente federale Rubiales sarebbe sempre rimasto in contatto con Luis Enrique, e non solo per esprimergli la vicinanza da parte di tutto l'ambiente calcistico locale per la brutta situazione che stava vivendo. Addirittura, i due si sarebbero dovuti riunire il 31 ottobre a Saragozza per fare il punto della situazione: alla fine Rubiales al summit non si è presentato, ma Lucho avrebbe comunicato ai dirigenti presenti che era deciso ad accettare anche solo un incarico dirigenziale, per non minare il proprio rapporto di amicizia con Moreno.

Il catalano, nel frattempo, cominciava a chiedersi quale sarebbe stato il proprio futuro: alla vigilia della partita poi vinta contro Malta, Moreno ha mandato un messaggio ai vertici federali chiedendo chiarezza, ma Rubiales - nonostante volesse fortemente il ritorno di Luis Enrique - ha negato fino all'ultimo l'accordo con l'ex allenatore del Barcellona. Insomma, da questa vicenda la RFEF non esce di certo bene. Questo episodio, peraltro, fa il paio con il grottesco allontanamento di Lopetegui alla vigilia del Mondiale 2018, quando le Furie Rosse rimasero senza commissario tecnico a poche ore dall'esordio. A rimetterci questa volta è stato Moreno, al quale i calciatori della nazionale hanno mostrato solidarietà tramite post sui social. Ma tutto ciò, a quanto pare, non è bastato.