L'ex giocatore dell'Inter si è raccontato a Fox Sports NL.

di Redazione Fox Sports - 21/11/2019 10:27 | aggiornato 21/11/2019 10:32

L'ex dirigente dell'Inter Wesley Sneijder, nonché attuale dirigente dell'Utrecht, si è confessaro a Fox Sports NL ripercorrendo la sua carriera:

Devo essere onesto con me stesso. Se mi fossi impegnato al 100% sarei stato ricordato come un giocatore forte tanto quanto Messi e Cristiano Ronaldo. Ne sono sicuro. Non è che non potessi farcela, aemplicemente non mi andava. Ho preferito godermi la mia carriera per quello che è stata, sia in campo che fuori. Ho vinto tutto quello che si poteva vincere a livello di club, quindi non ho alcun rimpianto

In totale ha collezionato 559 partite e 147 gol, mettendo in bacheca trofei come la Champions League conquistata con l'Inter nell'anno del Triplete. Ha appeso gli scarpini al chiodo a 35 anni, dopo 18 mesi trascorsi in Qatar tra le fila dell'Al-Gharafa.

Sono un giocatore da squadra - ha proseguito Sneijder - a cui piace vincere insieme ai compagni. Ancora più bello del Pallone d'Oro che non ho vinto quell'anno è stato il trionfo in Champions League. Il premio individuale sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ma mi basta che la gente pensi che avrei dovuto vincerlo

Infine un aneddoto sul Real Madrid: