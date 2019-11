In casa Inter i giocatori acquistati stanno facendo bene, anche la Juventus è soddisfatta dei suoi colpi. Nel Milan invece per ora convince solo Hernandez.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 21/11/2019 10:38 | aggiornato 21/11/2019 10:43

Speranze, non sempre realtà. Il calciomercato è così. I club intervengono convinti di potersi rinforzare, ma a volte proprio i giocatori più desiderati deludono, mentre le scommesse conquistano la piazza dopo poche partite. Passati quasi tre mesi dalla chiusura della sessione estiva della campagna acquisti, si può azzardare un primo bilancio. E, oggettivamente, alcune operazioni per il momento non si sono rilevate particolarmente azzeccate.

In Serie A la squadra che sta valorizzando di più gli acquisti fatti nell'ultima finestra di calciomercato è l'Inter. Stefano Sensi è senza dubbio il più rivalutato: pagato 25 milioni di euro, grazie alle sue prestazioni in nerazzurro e anche in nazionale ora vale circa 50 milioni. Positivo anche l'impatto di Nicolò Barella, che ha raggiunto ormai una valutazione di circa 50 milioni dopo che l'Inter per prenderlo ne aveva spesi 38 più bonus. Sta facendo bene anche Romelu Luaku, strappato al Manchester United (che senza di lui è crollato...) per 65 milioni più 10 di bonus. Solo Immobile, in Serie A, ha segnato più del belga. Fra ritardo di condizione e infortuni non si è ancora visto Sanchez, ma il cileno è arrivato solo in prestito. L'unica delusione, per il momento, è Lazaro.

Gli investimenti in casa Inter sono dunque riusciti. Stessa considerazione si può fare per la Juventus: i 75 milioni di euro spesi per de Ligt sono stati una buona mossa. Dopo un inizio di stagione un po' complicato, l'olandese (che visto l'infortunio di Chiellini ha subito giocato con grande continuità) sta prendendo per mano la difesa bianconera. La sensazione è che stia crescendo e a 20 anni è anche normale aver bisogno di tempo per imporsi. Può quindi diventare una pedina fondamentale per la Juventus. Ramsey, Buffon e Rabiot, tutti arrivati a parametro zero, stanno dando il proprio contributo quando chiamati in causa. Nessuno di loro è titolare, ma permettono a Sarri di avere alternative di qualità in panchina e il senso delle operazioni era proprio quello. Non convince il colpo Danilo, sospeso il giudizio su Demiral: il turco non trova spazio, ma il suo acquisto era comunque orientato verso il futuro.

Lukaku è l'acquisto più costoso dell'Inter nell'ultima sessione di calciomercato

Calciomercato, quanti flop in casa Milan

In casa Milan Theo Hernandez è l'unico vero affare dell'ultima sessione di calciomercato. Quando i rossoneri hanno deciso di spendere 21 milioni per strapparlo al Real Madrid, non tutti avevano chiare le sue effettive potenzialità. Invece con le sue prove convincenti hanno dimostrato di poter davvero diventare un top nel ruolo di esterno sinistro. Il problema sono le altre operazioni: Duarte, per il poco che ha giocato, sembra acerbo, Krunic e Bennacer un po' timidi. Non sono loro i giocatori che possono riportare il Milan al livello delle squadre che partecipano alla Champions League.

Vota anche tu! Rebic riuscirà a imporsi con il Milan? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Rebic riuscirà a imporsi con il Milan? Condividi





Leao, pagato 23 milioni al Lille, ha dimostrato di avere qualità interessanti ma va in difficoltà sia contro squadre chiuse che quando si alza il livello delle avversarie. Ci si può lavorare, ma per ora non vale la cifra spesa in estate. Chi sta deludendo è sicuramente Rebic: zero gol, zero assist. Il croato è la fotocopia sbiadita del giocatore ammirato nelle ultime due stagioni con l'Eintracht Francoforte. Ma d'altronde il calciomercato è così: ogni acquisto rappresenta una speranza che non sempre si trasforma in realtà.