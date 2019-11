Situazione di stallo. Il futuro di San Siro resta ancora avvolto dal mistero. Di questo e non solo ha parlato a La Gazzetta dello Sport il sindaco di Milano, Giuseppe Sala:

Vittoria sarà quando saranno contente entrambe le parti. Mi pare che cercare una soluzione che permetta a San Siro di non essere abbattuto sia una cosa condivisa dalla maggior parte della cittadinanza. Io chiedo se esiste la possibilità, sostenuta da economics di buon senso, di trasformare l’attuale San Siro in un impianto più piccolo. A Milano siamo alla ricerca di sviluppo, ma di sviluppo sostenibile, e di cose ben fatte. Il mio è un dubbio. Dico: discutiamone

Sala ha proseguito così:

Una minoranza dei tifosi può pensare che li stiamo ostacolando, ma io come amministratore responsabile devo tutelare il patrimonio affidatomi. Se si passa dal dialogo fra avvocati al dialogo fra tecnici si possono trovare soluzioni. Se ci sono i tavoli? No, ma io vorrei che ci fossero domani mattina. È una questione talmente rilevante che sono disposto a sedermi io stesso al tavolo. Per dialogare non con le lettere, ma guardandosi in faccia