Bologna, blitz di Di Vaio per Ibra. Ma il Milan non molla

Per l'Inter volevo subito una squadra da Scudetto, mentre la proprietà voleva prima studiare il calcio italiano. Avevano perfettamente ragione, loro sono stati perfetti mentre io ho fatto degli errori perché non ho avuto pazienza. Poi c'è stata una complicazione con lo Jiangsu. Tornassi indietro non rifarei gli stessi errori

C'è un rapporto personale tra lui e Mihajlovic, la società farà qualcosa se ci sarà questa possibilità ma ad oggi non abbiamo fatto nulla. Ho parlato con Mihajlovic e mi ha detto che Ibrahimovic ha preso tempo per valutare cosa fare anche in ottica ritiro. Aspettiamo la sua decisione.

