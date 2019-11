Roma, che Zaniolo! In Europa solo Messi meglio per dribbling riusciti

Solo un giocatore è riuscito a fare meglio nelle competizioni Uefa, un certo Lionel Messi che in Champions League ne ha fatti 28. Il dato si riferisce alle quattro partite giocate da Zaniolo contro İstanbul Basaksehir, Wolfsberger e Borussia Monchengladbach (due gare) per un totale di 333' in campo.

La stagione di Nicolò Zaniolo è decollata. Dopo un inizio di alti e bassi, il centrocampista classe 1999 ha indossato i panni del leader e trascinato la Roma a suon di prestazioni da urlo. Anche con l'Italia non è stato da meno, trovando le prime due reti in azzurro nel roboante 9-1 contro l'Armenia.

Il centrocampista giallorosso ha concluso 17 dribbling nell'Europa League in corso: solo la Pulce in Champions League è riuscita a fare meglio.

