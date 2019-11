La dirigenza dei blancos ha deciso che non prenderà provvedimenti nei confronti del gallese per la bandiera esposta al termine del match contro l'Ungheria.

di Redazione Fox Sports - 21/11/2019 10:01 | aggiornato 21/11/2019 10:07

"Galles. Golf. Madrid. In questo ordine". Questa la bandiera (la frase riprende una dichiarazione dell'ex Real Madrid Mijatovic) con cui ha posato Gareh Bale al termine di Galles-Ungheria, match vinto 2-0 dai padroni di casa e che ha permesso alla Nazionale di Ryan Giggs di strappare il pass per Euro 2020. Un'immagine che ovviamente non è piaciuta ai dirigenti del Real e che si credeva portasse a dei provvedimenti nei confronti dell'ex Tottenham. E invece così non sarà.

Come riportato da Marca, Bale non riceverà multe o sanzioni di alcun tipo. Il motivo principale è uno: in questo momento serve a Zidane che dovrebbe farlo partire titolare già nella prossima gara di campionato in programma sabato 23 novembre al Santiago Bernabeu alle ore 21 contro la Real Sociedad.

Non solo. A livello tecnico Bale è considerato il miglior giocatore della rosa, quindi si preferisce dare precedenza al bene della squadra e sfruttare le sue doti piuttosto che punirlo per i suoi comportamenti. Esclusa anche una cessione a gennaio: in casa merengue c'è la convinzione che Bale possa tornare a essere decisivo non appena ritrovata la forma migliore.