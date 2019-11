Dopo un anno d’inattività e 36 sulla carta d’identità, torna Carmelo Anthony e lo fa con i Blazers, destinazione preferita per lui.

0 condivisioni

di Simone Mazzola - 21/11/2019 13:50 | aggiornato 21/11/2019 13:55

Si dice spesso che le cose succedano per un motivo. Se un giocatore dal grande talento viene confinato ai margini di una lega, viene scambiato oppure rilasciato, qualche motivo ci deve essere. In Europa, in una situazione molto vicina a noi, possiamo fare l’esempio di Mike James, giocatore d’infinito talento individuale, ma che porta con sé una borsa di criticità d’integrazione e comportamentali che ne hanno fatto il primo sacrificato illustre della gestione Messina che ha voluto anteporre la squadra e lo spogliatoio al talento.

Magari non vale lo stesso discorso, ma qualcosa di assimilabile sì, sicuramente per Carmelo Anthony che, appena entrato nella lega, sembrava poter viaggiare a braccetto (o a tratti superare) l’amico LeBron James. Non c’era mai stato un realizzatore perimetrale e d’isolamento nel fisico di un quattro come lui. Un talento di tale limpidezza ha scritto una storia importante dell’NBA prima a Denver e poi in parte a New York, ma l’unico titolo che ha in bacheca rimane quello storico di Syracuse; questo un po' ha pesato sulla sua carriera.

Dopo le misere esperienze di OKC e Houston, Melo è rimasto fermo per un anno senza che nessuno lo volesse al proprio servizio. Per un talento, ancorchè in declino d’età, risulta difficile pensare che almeno una squadra non possa averne bisogno, anche solo per dieci minuti a partita. Eppure, per tornare alla nostra frase d’apertura, evidentemente c’è più di un problema collaterale nel portare Melo all’interno di uno spogliatoio NBA oggidì. Ma c’è chi ha voluto ancora scommettere.

NBA: Portland destinazione giusta per me

Con queste premesse chi avrebbe potuto chiamare Carmelo Antonhy se non una squadra con il dito pericolosamente vicino al panic button? Questi si identificano perfettamente nei Portland Trail Blazers, che dopo la grande cavalcata della scorsa stagione coronata con la finale di conference, quest’anno hanno cambiato molto e gravitano nei bassifondi dell’ovest con un inizio di stagione a dir poco deficitario. Le scommesse estive non stanno producendo, l’infortunio di Zach Collins e delle difficoltà assortite hanno indotto il front office a firmare Carmelo Anthony con il quale, a detta del giocatore, sono stati in contatto per tanto tempo.

Io e Dame (Lillard) siamo rimasti sempre in contatto. Era una destinazione preferita da parte mia e loro hanno dimostrato interesse. Si sarebbe anche potuta concretizzare l’anno scorso, ma non è stato così. Per questo motivo non è un fulmine a ciel sereno, almeno per noi.

L’esordio è arrivato contro i Pelicans e non è stato fisiologicamente dei migliori. Abbiamo avuto qualche valutazione di chi lo ha visto dal vivo e ha confermato l’impressione che il match e le statistiche avevano dato: 4-14 dal campo, -20 di plus minus e un’uscita per falli oltre alla sconfitta dei Blazers. I 14 tiri sono anche troppi per chi a 36 anni si riaffaccia a un parquet NBA dopo un anno di stop. Ma questo è il grosso limite del Carmelo Anthony degli ultimi anni: il non accettare di non essere più un giocatore dominante, da 15 tiri o di grande efficacia sul campo. Questa testardaggine e completa inabilità all’adattamento lo ha portato a questa ultima spiaggia di oggi, che sembra più un tributo alla carriera che una reale possibilità di fare bene.

L’origine del numero di maglia

Il #7 ha sempre accompagnato la carriera di Carmelo, ma ai Blazers non poteva essere preso, perché il ricordo sempre indelebile che ha lasciato Brandon Roy con quella maglia non può essere modificato, quindi anche se lui ha detto:

Io rimarrò comunque sempre un numero #7

La necessità di un nuovo inizio anche era necessaria. Da qui la scelta del doppio zero che ha voluto spiegare in tutti i suoi particolari d’infinito, di divinità ecc. in un post su Instagram che ha lasciato un po' spiazzati tutti. L'hashtag #007 però ha attirato tutti e proverà ad essere l'agente speciale dei Blazers

Lo #00 rappresenta il futuro, il #7 il suo passato e quello che non potrà mai essere cambiato, così ne è nata una simbologia che rappresenta l’ultima corsa di Melo. La domanda che si fanno tutti è dove porterà questo viaggio? Melo saprà davvero ancora correre o sarà solo accanimento terapeutico post OKC e Houston? A bocce ferme sembra molto più la seconda della prima, ma avremo piacere di essere smentiti dalle sue prestazioni in Oregon. Ha tempo fino al 7 gennaio per confermare il suo contratto da 14000 dollari al giorno. Al front office dei Blazers l’ardua e rapida sentenza.