Lo Special One si presenta dopo il suo arrivo sulla panchina degli Spurs al posto dell'esonerato Mauricio Pochettino.

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 21/11/2019 15:39 | aggiornato 21/11/2019 18:22

La nuova avventura su una panchina di José Mourinho è ufficialmente iniziata: l'allenatore portoghese è la nuova guida tecnica del Tottenham con un comunicato ufficiale rilasciato ieri mattina dalla società londinese che lo ha annunciato come prescelto per sostituire l'esonerato Mauricio Pochettino.

Il ribaltone in casa Spurs è stato tanto improvviso quanto inaspettato, anche perché la decisione è caduta sullo Special One fermo dall'inizio dell'anno dopo la separazione col Manchester United oltre che ex tecnico del Chelsea.

Nonostante qualche perplessità dei tifosi, anche per via del grande attaccamento nei confronti di Pochettino, il presidente Daniel Levy ha puntato con forza su Mourinho che oggi per la prima volta parla davanti a dei giornalisti in veste di nuovo allenatore del Tottenham.

Mourinho si presenta al Tottenham

Tottenham, Mourinho si present in conferenza stampa.

Il portoghese ha infatti tenuto la sua conferenza stampa di presentazione, spiegando per prima cosa i motivi che lo hanno convinto a tornare su una panchina dicendo sì all'offerta fatta dal Tottenham.

Sono felice di essere qui, sorrido da 2 giorni ma prima di tutto vorrei parlare di Pochettino: ha fatto un lavoro incredibile qui e questa sarà sempre casa sua, ma domani è un altro giorno. Come mi sento? Sono rilassato e motivato, credo che i giocatori lo abbiano percepito. Dobbiamo subito raggiungere risultati perché giocheremo ogni 3/4 giorni, è solo la seconda volta in carriera che subentro e devo dare stabilità alla squadra.

Le parole successive riguardano il suo periodo lontano dalla panchina e che tipo di Mourinho vedremo a Londra stavolta:

Undici mesi senza panchina sono tanti ma intanto ho studiato e pensato sui miei errori, credo di essere più forte. E sono abbastanza umile da poter analizzare la mia carriera e capire cosa ho sbagliato: non farò gli stessi errori, magari ne farò di nuovi. Vincere? Se non lo faccio non sono contento, ma quest'anno la Premier non potremo vincerla. Magari l'anno prossimo. Dal calciomercato non mi serve niente, ho già detto ai miei giocatori che molti di loro sono il motivo per cui ho accettato, alcuni li volevo nelle mie vecchie squadre. Non parlo dei giocatori in scadenza, sono appena arrivato ma gira tutto attorno allo star bene qui.

In ultimo sono arrivate delle battute sul suo passato: