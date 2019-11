Una storia che non poteva passare sottotraccia. È quella di Mohamed Buya Turay, attaccante classe 1995 della Sierra Leone che ha vinto l'ultimo campionato svedese con il Djurgarden laureandosi anche capocannoniere grazie ai 15 gol segnati in 29 presenze. Intervistato dalla BBC, il 24enne ha parlato dell'infortunio che ha quasi completamente smaltito:

Sì, mi sono quasi completamente ristabilito. Non mi sono fatto male contro il Lesotho (match terminato 1-1 e valido per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, ndr). In quella partita non ho fatto contrasti particolarmente duri e non mi hanno fatto tanti falli. Ho iniziato a sentire dolore al piede in albergo. Così ne ho parlato con il fisioterapista della squadra che non riusciva a capire cosa avessi, e intanto il dolore aumentava col passare delle ore