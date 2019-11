Il tecnico nerazzurro è stato ascoltato dal Nucleo investigativo in merito alla lettera inviata una settimana fa presso la sede del club.

di Redazione Fox Sports - 21/11/2019 14:23 | aggiornato 21/11/2019 14:42

Una settimana fa ha fatto rumore la notizia di una lettera, contenente minacce all'allenatore Antonio Conte e un proiettile, inviata presso la sede dell'Inter. Proprio in merito a questa vicenda, il tecnico nerazzurro è stato ascoltato mercoledì dal Nucleo investigativo per volere del capo dell’antiterrorismo milanese, Alberto Nobili.

Come riportato da La Stampa, l'allenatore ha riferito di non avere la minima idea su chi possa aver minacciato lui e i tutti i componenti della sua famiglia con frasi come "sappiamo dove vivi", "sappiamo chi è tua figlia". Non preoccupa il fatto che si sappiano queste informazioni della vita privata di Conte, dal momento che sono reperibili online.

Ma resta alta l'attenzione su questa situazione, tanto che è stato aperto un fascicolo contro ignoti per minacce aggravate e detenzioni di munizioni. L'ipotesi più accreditata, visto che nella lettera c'è scritto che "Conte non sarebbe mai dovuto andare all'Inter", è che ad aver scritto la lettera sia stato un tifoso dell'Inter arrabbiato per il passato alla Juventus del pugliese.

E intanto per l'ex manager del Chelsea è scattata la vigilanza generica radiocollegata, vale a dire il livello più basso di sorveglianza. Stessa misura di sicurezza è stata presa per il preparatore atletico dell'Inter, Antonio Pintus, anche lui ex bianconero e minacciato come Conte nella missiva.