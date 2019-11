L'attaccante dell'Everton ha rilasciato un'intervista in cui ha affrontato diversi argomenti.

21/11/2019

A secco di gol in Premier League e con tante panchine già collezionate all'Everton, Moise Kean ha ritrovato il sorriso con l'Italia Under 21 di Nicolato segnando una doppietta nel 6-0 sull'Armenia, match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria. Proprio l'attaccante classe 2000, passato in estate dalla Juventus ai Toffees per 30 milioni di euro, ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport iniziando a parlare della possibilità di partecipare al prossimo Europeo:

Alla Nazionale maggiore puntano tutti, è chiaro che lo stesso possa valere per me, ci spero. Di Nicolato posso dire che è un grande tecnico e che si motivare molto bene

Poi è tornato alla scorsa estate, quando fu punito per un ritardo con Zaniolo dall'ex ct della Under 21 Di Biagio:

Ha detto bene Nicolò, abbiamo sbagliato. E adesso c’è solo un modo per rimettersi in carreggiata: testa bassa e lavorare

Inevitabile parlare di mercato e delle voci che ultimamente lo hanno accostato a Roma e Bologna:

Io non penso al mercato ora, ci pensano gli altri. Io guardo al presente, voglio solo allenarmi e giocare

Infine sulla Premier League: