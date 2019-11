Rafforzata l'intesa tra leader al rientro dalle nazionali. Il portoghese non ha chiesto scusa, ma non c'è nessun caso.

di Redazione Fox Sports - 21/11/2019 09:29 | aggiornato 21/11/2019 09:34

La reazione di Cristiano Ronaldo dopo la sostituzione in Juventus-Milan è già un ricordo. La sosta per le nazionali è stata quasi una benedizione. CR7 ha ritrovato il sorriso col Portogallo, ha segnato quattro gol in due partite, conquistando il pass per Euro 2020, e ora è tornato alla Continassa più carico che mai per iniziare a preparare la delicatissima sfida in programma sabato alle 15 in casa dell'Atalanta.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Ronaldo ha trovato un ambiente sereno e non c'è stato bisogno di tornare a parlare di quanto successo dodici giorni fa. Da parte sua non sono arrivate scuse ai compagni, i senatori hanno preferito guardare avanti e rafforzare l'intesa dello spogliatoio per focalizzarsi ancor di più sugli obiettivi stagionali.

Inutile dire che scene come quelle viste all'Allianz Stadium non si dovranno più ripetere, Cristiano l'ha capito e si è già pentito del gesto. Sa di non essersi comportato al meglio, ha agito d'istinto e se potesse tornerebbe indietro per restare in panchina ad assistere al finale di partita contro i rossoneri. E intanto oggi porterà a cena tutta la squadra.