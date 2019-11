Poche settimane dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Claudio Marchisio ha ricevuto il Premio Liedholm e nell'occasione ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. L'ex centrocampista della Juventus ha esordito parlando di Antonio Conte:

Ha cambiato sponda, non c'è da stupirsi. È stato scelto per un progetto importante come quello dell'Inter, una proposta che ha fatto bene ad accettare. Si vedono già i primi risultati, la squadra cresce, recepisce le idee tattiche, ha identità forte ed equilibrio. Di lui ricordo la grandissima capacità di tirare fuori tutto quello che avevamo dentro. Il "sacro fuoco" come lo chiama lui: in tutti, anche in chi aveva già vinto tanto. È una capacità tutta sua