Matthijs de Ligt risponde a Patrick Kluivert. Lo fa ai microfoni di Voetbal Primeur:

Kluivert dice che mi sono pentito di essere andato alla Juventus? Certo che no. Ho sentito anche io, la gente scrive e parla molto. Il fatto che lo abbia detto qualcuno come Kluivert potrebbe rendere la cosa più credibile, ma è solo una sua opinione

Il difensore della Juventus ha proseguito:

Ci sono sempre tante attenzioni quando vieni acquistato per così tanti soldi (75 milioni di euro più 10 di bonus). Dopo la mia prima partita contro il Napoli la situazione è peggiorata. Ma in realtà ora faccio passi avanti in ogni partita, apprezzo il supporto dei miei compagni, dei tifosi e sono contento. Quando arrivi in questo club dall'Ajax, pensi: "oh, Ronaldo, Buffon, Bonucci, Chiellini...". Ma se ci giochi per due mesi sparisce tutto, diventano compagni di squadra e cari amici