Le parole del brasiliano a due giorni dal match contro l'Atalanta.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 21/11/2019 20:36 | aggiornato 21/11/2019 20:41

A due giorni da Atalanta-Juventus, match della 13ª giornata di Serie A in programma sabato alle ore 15 al Gewiss Stadium, Danilo ha rilasciato un'intervista a Sky Sport in cui ha affrontato diversi argomenti:

L'Atalanta sta facendo bene, non sarà una partita facile ma per vincere il campionato non possiamo sbagliare. Le partite dopo la sosta delle nazionali non sono mai facili specialmente contro una squadra che sta facendo una bella stagione, con ottimi giocatori. Se vogliamo mantenere l’ambizione di vincere il campionato dobbiamo vincere tutte le partite

Sulle differenze tra la Serie A, la Premier League e la Liga:

Ogni campionato ha le sue particolarità, i suoi pregi e difetti. Seguivo la Serie A e sono arrivato qui nel miglior momento. Avevo già avuto occasione di parlare con la Juventus e credo che questo sia il miglior momento per essere in questo club. Abbiamo l’ambizione di fare grandi cose e vincere

Su Sarri:

Cambiare come ha fatto la Juve non è semplice. Ha cambiato l’allenatore e il modo di giocare. Penso che ci voglia tempo per assestare tutto. Mi ricordo, ad esempio, il City di Pep Guardiola che ci impiegò uno o due anni per cominciare a giocare come diceva lui. Sarri vuole inculcare un sistema di gioco che a me piace molto: cercare di schiacciare l’avversario muovendo il pallone il più velocemente possibile, però ci vuole tempo perché i giocatori si trovino a proprio agio con questo sistema. Sono contento che siamo primi e possiamo ancora migliorare perché significa che possiamo ambire a vincere tutto

Su Ronaldo:

Cristiano lo conosco già da Madrid, è molto competitivo. È una cosa positiva. Un’altra qualità che ha è concentrarsi subito su quello che deve fare. Quando è in Nazionale è focalizzato lì, adesso che è tornato sta già pensando alla prossima partita

Sulla lotta Scudetto: