Il tecnico delle Rondinelle ha allontanato l'attaccante nel bel mezzo della seduta pomeridiana. Super Mario ha poi lasciato il centro sportivo di Torbole Casagli.

di Redazione Fox Sports - 21/11/2019 18:07 | aggiornato 21/11/2019 18:15

Tensione in casa Brescia a tre giorni dal match in programma domenica alle 15 in casa della Roma e valido per la 13esima giornata di Serie A. Durante la seduta d'allenamento pomeridiana, il tecnico Fabio Grosso ha infatti allontanato bruscamente un nervosissimo Mario Balotelli, probabilmente perché non soddisfatto di come il giocatore stesse lavorando.

"Mario vai, Mario vai!", ha urlato il coach. Successivamente Super Mario si è diretto a testa bassa verso gli spogliatoi e poco dopo ha lasciato in auto il centro sportivo di Torbole Casaglia, mentre l'allenamento non era ancora terminato.

Un episodio che la dice lunga sul rapporto che stenta a decollare tra Balotelli e Grosso, scelto dal presidente Cellino per sostituire l'esonerato Corini. Emblematica era stata la sostituzione di Mario all'intervallo di Brescia-Torino, con i lombardi sotto nel punteggio e con un uomo in meno.

Grosso allontana Balotelli: la versione del Brescia

L'addetto stampa del Brescia, Matteo Cavazzuti, ha dichiarato: