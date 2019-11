Il talento spagnolo rappresenta una delle alternative a Pogba. Cresciuto a La Masia, si è affermato alla Dinamo: da battere la concorrenza di Barcellona e Manchester City.

di Andrea Bracco - 21/11/2019 10:58 | aggiornato 21/11/2019 11:03

Quello di Dani Olmo è un nome che, ultimamente, ha riscosso parecchio successo tra gli operatori di mercato. Centrocampista offensivo classe 1998, il talento spagnolo si porta dietro una storia abbastanza particolare: dopo essere cresciuto ne La Masia, il floridissimo centro sportivo giovanile del Barcellona, nel 2014 ha deciso di trasferirsi in Croazia per giocare con la Dinamo Zagabria. Una scelta particolare, sicuramente in controtendenza con quelle che sono le peculiarità del calcio attuale. Eppure tale intuizione ha dato in fretta i frutti sperati: Olmo ha esordito giovanissimo in prima squadra e, per la dimensione locale, si sta rivelando una vera e propria fuoriserie, prova ne sia la titolarità inamovibile conquistata non appena ha raggiunto la maggiore età.

La scorsa stagione però è servita per farsi conoscere anche a livello internazionale: con le sue prestazioni sfoderate in Europa League, il 21enne originario di Terrassa ha catturato le attenzioni di diverse big europee, pronte a darsi battaglia per accaparrarsi questo profilo mortifero con i suoi movimenti tra le linee e decisivo quando sfrutta la sua tecnica di base per saltare l'uomo o trovare l'assist vincente per qualche compagno. Di questa lista di pretendenti fa parte anche la Juventus: secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri starebbero seguendo la crescita di Dani Olmo da almeno due anni e la dirigenza considera lo spagnolo come uno dei talenti migliori in circolazione.

Il quotidiano torinese riporta anche la notizia di alcuni sondaggi esplorativi che Fabio Paratici, nel frattempo divenuto direttore sportivo in seguito all'addio di Beppe Marotta, avrebbe già indirizzato verso Zagabria e, pur non rappresentando una priorità assoluta, la sua candidatura come obiettivo di mercato estivo starebbe sempre più prendendo quota. La Juventus è alle prese con alcuni ragionamenti ad ampio raggio, la maggior parte dei quali riguardano lo svecchiamento di una rosa che andrà rinnovata, senza però abbassare il livello qualitativo raggiunto in questi anni.

Dani Olmo festeggia la sua prima rete segnata con la nazionale spagnola: il talento cresciuto a La Masia ha lasciato il Barcellona nel 2014 per trasferirsi in Croazia, e oggi è uno degli obiettivi di mercato futuri della Juventus

La volontà del club bianconero rimane quella di portare a Torino forze fresche per il centrocampo, un reparto che, negli ultimi anni, pur continuando a essere ritoccato palesa evidenti limiti strutturali. Per questo rimane forte il nome di Paul Pogba, il vero obiettivo numero uno per la prossima estate. Dani Olmo, al momento, rappresenta quindi un (seppur ottimo) piano B, perché andare su di lui significherebbe investire una cifra ben più contenuta rispetto a quella richiesta dal Manchester United per cedere il campione francese.

E, inoltre, lo spagnolo sulla carta avrebbe ancora ampi margini di miglioramento, uniti a una duttilità tattica che gli permetterebbe di essere impiegato in più posizioni. Oltre a ricoprire il ruolo di trequartista, Dani Olmo ha giocato da esterno offensivo sinistro - posizione nella quale partiva larghissimo per accentrarsi ed esplodere il suo destro preciso e potente - ma anche da mezzala mancina, una mattonella che attualmente nella Juventus viene calpestata dal generoso Matuidi e dall'altalenante Rabiot.

Rispetto a questi ultimi, il talento iberico porterebbe in dote molta più tecnica e imprevedibilità, qualità molto care a Maurizio Sarri. Il canale di comunicazione con la Dinamo è sempre aperto e i rapporti, visto l'affare concluso nel 2016 con il passaggio di Marko Pjaca a Torino, sono molto buoni. Difficile dire quanto possa valere oggi Dani Olmo, ma il suo contratto in scadenza nel 2021 lo rende una preda appetibile a costi contenuti. Su di lui ci sarebbero anche Barcellona e Manchester City, ma la Juventus - che l'estate scorsa ha battuto la concorrenza di entrambe per de Ligt - si prepara a programmare l'ennesimo sgarbo alle due succitate rivali.