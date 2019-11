Il colombiano ha prolungato per altre due stagioni il suo contratto con i bianconeri.

di Redazione Fox Sports - 21/11/2019 13:45 | aggiornato 21/11/2019 13:50

Un altro rinnovo in casa Juventus. Dopo l'ufficialità della firma di Leonardo Bonucci fino al 2024, anche Juan Guillermo Cuadrado sta per prolungare il suo accordo con i bianconeri. Come riportato da Sky Sport, il colombiano classe 1988 - attualmente in scadenza nel 2020 - si legherà alla Vecchia Signora fino a giugno 2022, con opzione fino al 2023.

A breve l'ex Chelsea, 1 gol e 2 assist in 14 presenze stagionali, arriverà nella sede juventina per mettere tutto nero su bianco. Un premio, questo, per quanto il giocatore sta facendo e ha fatto a Torino, dove è arrivato nella stagione 2015/16 collezionando ad oggi 151 gettoni, 15 gol e 30 assist.

In bacheca ha invece messo quattro scudetti, tre coppe Italia e una Supercoppa italiana. E dopo l'accordo con Cuadrado, no sarà finita qui. Sono infatti attesi anche i rinnovi di Wojciech Szczesny e Blaise Matuidi.