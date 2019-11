Penso sia normale. La mia festa - ha dichiarato Riquelme - deve essere qualcosa di divertente e non credo sia giusto farlo quando ci sono le elezioni. La cosa più importante è il club. Spero che mi daranno il permesso di giocare a giugno, prima della Copa America. Potrebbe essere un buon momento. Mi ero preparato per dicembre, ma dovrò aspettare. Spero che il nostro club sia gestito nel migliore dei modi, a prescindere da chi vincerà, e che mi venga dato il permesso a giugno. Insisterò perché ci sia Messi, mi piacerebbe vederlo giocare qualche minuto con mio figlio

E intanto Riquelme ha dichiarato che la sua partita d'addio, inizialmente prevista per il 12 dicembre alla Bombonera, sarà spostata proprio a causa della vicinanza delle elezioni per il nuovo presidente del Boca Juniors.

Potrei diventare il vice presidente, le persone che sono già dentro al club mi aiuterebbero a lavorare al meglio. Non mi sento ancora pronto per fare il presidente, non dev'essere facile

Candidato vicepresidente del Boca Juniors candidato vice-presidente nella lista di Ameal e Pergolini in occasione delle elezioni dell'8 dicembre, Juan Roman Riquelme ha rilasciato un'intervista a Fox Sports in cui ha affrontato diversi argomenti:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK