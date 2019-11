Ai microfoni di Sky Sport 24, per parlare della situazione del Milan e della possibile cessione del club da parte di Elliott, è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore:

Il Milan sta per avere l’autorizzazione per costruire il nuovo stadio, è all’inizio di questo percorso ma si augura di averla presto. È un elemento fondamentale per dare più valore patrimoniale al club. Il fondo Elliott dovrà andare in quella direzione. Non credo che un’eventuale cessione del club possa avvenire in tempi brevi ma neanche troppo lunghi perché il Milan è una società che attualmente perde 70/80 milioni all’anno e il fondo Elliott, per recuperare dal suo investimento, non può rimanere troppo tempo in sella al club perché poi sarebbe difficile recuperare l’investimento fatto