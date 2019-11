Per sopperire all'assenza dell'ex Palermo, Gasperini dovrebbe schierare Pasalic alle spalle di Gomez e Muriel, mentre a centrocampo agiranno Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens. In difesa, davanti a Gollini, toccherà a Toloi, Palomino e Masiello.

Niente da fare per l'Atalanta: Josip Ilicic non ci sarà contro la Juventus. La Corte d'Appello presieduta da Piero Sandulli ha infatti respinto il ricorso del club bergamasco contro le due giornate di squalifica inflitte allo sloveno, espulso durante il match perso contro il Cagliari per aver rifilato un calcio a Lykoggiannis.

