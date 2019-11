Le prime parole dello Special One da nuovo manager degli Spurs.

di Redazione Fox Sports - 20/11/2019 21:28 | aggiornato 20/11/2019 21:32

Il Tottenham riparte da José Mourinho. Esonerato Mauricio Pochettino, gli Spurs hanno puntato sullo Special One che ha firmato fino al 2023. Ai microfoni del canale ufficiale del club londiese, il manager portoghese ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo allenatore del Tottenham.

“I couldn’t be happier and if I was not as happy as I am, I wouldn’t be here.”



📺 Jose Mourinho’s first interview as Head Coach. #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/v316eMZM6N — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 20, 2019

Sono molto contento, non potrei esserlo di più. Ai tifosi prometto passione per il mio lavoro e per il mio club. Sono onorato di far parte di questa società

Mi piace davvero questa squadra e questi giovani giocatori. Non c'è un tecnico al mondo a cui non piaccia lavorare con dei talenti. Purtroppo non si può fare in tutte le squadre, ma qui al Tottenham abbiamo la certezza che dall'Academy possano uscire sempre nuovi talenti

Sulla classifica (il Tottenham è 14° in Premier League) e sullo stadio: