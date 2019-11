Nerazzurri ospiti dei granata per tenere il passo della Juventus.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 20/11/2019 13:53 | aggiornato 20/11/2019 13:58

Torino-Inter è l’anticipo della 13ª giornata di Serie A in programma sabato 23 novembre alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Torino. I granata arrivano al match dopo . Una vittoria invece per l’Inter nel turno prima della sosta infrasettimanale, in casa contro il

Torino-Inter: probabili formazioni

Getty Images Sensi potrebbe rivedersi in campo contro il Torino

Mazzarri ritrova Zaza e Baselli, entrambi arruolabili per il match contro l'Inter. A parte hanno lavorato solo Iago Falque e Bonifazi, mentre Lyanco è fermo ai box per un problema rimediato nel Brasile Under 23. De Silvestri dovrebbe essere preferito ad Aina, così come Verdi a Berenguer.

Si punta al recupero di Asamoah, mentre Sensi e Gagliardini dovrebbero farcela. Anche Godin vicino al rientro ma dal 1' ci dovrebbe essere Bastoni. Resta monitorato de Vrij dopo i problemi di condizione accusati in nazionale. In attacco confermata la coppia Lukaku-Lautaro.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Belotti, Verdi. Allenatore: Mazzarri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte.

Dove vedere Torino-Inter in TV e streaming

Torino-Inter è trasmessa in diretta esclusiva da DAZN, che ha l’esclusiva dell’anticipo del sabato sera. I clienti Sky che hanno attivato l’offerta Sky-DAZN possono vedere la gara in TV sul canale 209.