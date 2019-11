Oggi El Chiringuito riferisce che Robert Moreno e la federazione spagnola hanno trovato un accordo per la risoluzione del contratto, con la RFEF che pagherà una buonuscita di 600 mila euro. Moreno quindi non tornerà a vestire i panni di vice di Luis Enrique.

Sarà Luis Enrique a guidare la Spagna ai prossimi Europei. Lo ha annunciato nella giornata di martedì il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, che ha ringraziato l'ormai ex commissario tecnico Robert Moreno per il lavoro svolto.

L'ormai ex ct della Spagna ha trovato un accordo economico con la federazione spagnola per la risoluzione del contratto.

