Biancocelesti impegnati in Emilia per il match di domenica pomeriggio.

di Redazione Fox Sports - 20/11/2019 14:01 | aggiornato 20/11/2019 14:06

Sassuolo-Lazio è la gara valida per la 13ª giornata di Serie A che è in programma domenica 24 novembre alle 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una vittoria per entrambe le squadre nel turno prima della sosta: i ragazzi di De Zerbi hanno vinto 3-1 contro il Bologna, mentre la Lazio ha superato 4-2 il Lecce.

Sassuolo-Lazio: probabili formazioni

Getty Images Immobile dovrebbe giocare titolare contro la Lazio

De Zerbi recupera Mazzitelli e Ferrari, ma resta out Chiriches. Berardi ai box per un problema muscolare, quindi in attacco ci saranno Defrel, Caputo e Boga. Non ci sarà neanche Traorè, impegnato in Coppa d'Africa under 23.

Tornato in gruppo Radu, il romeno dovrebbe tornare in difesa con Acerbi e Luiz Felipe. Monitorato Marusic, mentre in attacco Immobile giocherà insieme a Correa, nonostante il problema rimediato contro l'Armenia in nazionale.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang, Djuricic; Caputo, Defrel, Boga. Allenatore: De Zerbi.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Sassuolo-Lazio: dove vederla in TV e streaming

È Sky a trasmettere Sassuolo-Lazio in diretta TV. Per vedere il match del Mapei Stadium in streaming gratis basta collegarsi a Sky Go, se avete un abbonamento Sky attivo. In alternativa, potete acquistare un ticket su Now TV, la web TV di Sky.