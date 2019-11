L'ex Ministro degli Interni scrive su Instagram all'esterno rossonero che gli risponde.

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 20/11/2019 09:19 | aggiornato 20/11/2019 09:24

Nato il 19 novembre del 1993 a Cadice, in Spagna, ieri il giocatore del Milan Suso ha compiuto 26 anni. Come per tutti i calciatori e i componenti della società rossonera, il club ha fatto gli auguri all'ex Genoa tramite i propri canali social. Tra i tanti commenti dei tifosi comparsi sotto al post su Instagram, uno non è passato inosservato. L'autore è il leader della Lega Matteo Salvini, che ha scritto: "Auguri! Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po' di velocità, di grinta e di voglia di giocare". La risposta dello spagnolo non si è fatta attendere: "Grazie. Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po' di velocità, di grinta e di voglia di amministrare meglio, molto meglio, un paese che amo".