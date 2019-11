Considerato re della Toyota, Friedkin ha un patrimonio personale da 4,1 miliardi di euro ed è pronto a coprire il futuro aumento di capitale giallorosso. E intanto il titolo in borsa della Roma è stato sospeso per eccesso di rialzo.

di Franco Borghese - 20/11/2019 16:12 | aggiornato 20/11/2019 16:16

Un volto nuovo che col tempo potrebbe diventare perfino quello da copertina. La Roma ha bisogno di consolidarsi, di rafforzare le proprie strutture societarie. E il presidente giallorosso James Pallotta si sta muovendo in tal senso. Il numero uno del club capitolino ha previsto un aumento di capitale di 150 milioni di euro. Per farlo chiederà aiuto alla compagnia texana The Friedkin Group, guidata dall’imprenditore classe 1965 Dan Friedkin e con base a Houston, pronta a coprire per intero l'operazione economica.

Tale movimento renderebbe Friedkin il socio di minoranza di Pallotta, che detiene l’86,577% del pacchetto azionario del club giallorosso. Ma un investimento così forte sarebbe anche simbolo di una chiara intenzione di far parte della Roma occupando un ruolo di primo piano. Da un po’ di tempo, infatti, Friedkin ha dato mandato ai suoi avvocati di studiare la "due diligence" con gli advisor incaricati da Pallotta di poter trovare eventuali nuovi soci che abbiano interesse ad entrare nel club. L'imprenditore texano, insomma, potrebbe sbarcare nella capitale italiana da socio dell'attuale presidente per poi ereditarne il ruolo.

Friedkin in America è considerato il re della Toyota negli Usa (esclusivista nella distribuzione in cinque stati americani) e non a caso Forbes quantifica il suo patrimonio personale in 4,1 miliardi di euro. I tifosi della Roma, inoltre, possono stare tranquilli perché, pur non essendo un esperto del mondo sportivo, Friedkin ha dimostrato di essere un ottimo imprenditore, indipendentemente dal ramo in cui si impegna: tra le 12 società che fanno capo alla holding di famiglia (fondata dal padre Thomas, scomparso nel 2017), ci sono infatti anche cinema e alberghi di lusso, per un totale di oltre cinquemila dipendenti. E intanto il titolo in borsa della Roma è stato sospeso per eccesso di rialzo.

I 4,1 miliardi di euro di patrimonio che vanta, rendono Friedkin il 187esimo fra gli uomini più ricchi d'America e 504esimo nel mondo. La sua famiglia si è arricchita negli anni 60 con le concessionarie di automobili. Oggi la sua società è la più ricca delle aziende di proprietà privata nell’intera area urbana della città texana. Ha quattro figli che vorrebbe seguissero le sue orme. Il destino ha voluto fosse omonimo (ma non imparentato) di William Friedkin, regista hollywoodiano che ha dato alla luce film quali L’Esorcista e Cruising (con Al Pacino). Curiosamente anche Dan ha lavorato sul set, essendo produttore esecutivo di The Square (Palma d’Oro a Cannes nel 2017, e candidato all’Oscar per il migliore film straniero di quell’anno).

Ha firmato anche The mule, pellicola nella quale recita Clint Eastwood. Nel 2017 Friedkin ha tentato di entrare nel mondo NBA acquistando gli Houston Rockets. Vederlo cimentarsi in Italia sarebbe interessante. E probabilmente sarebbe importante per la Roma: perché serve un volto nuovo per rafforzare le proprie strutture societarie. E chissà che Friedkin, un giorno, non diventi anche il volto da copertina.