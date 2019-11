Giallorossi impegnati contro le rondinelle domenica pomeriggio.

di Redazione Fox Sports - 20/11/2019 14:08 | aggiornato 20/11/2019 14:13

Roma-Brescia è la gara della 13ª giornata di Serie A in programma domenica allo Stadio Olimpico di Roma, fischio d’inizio ore 15. Entrambe le squadre hanno perso nel turno prima della sosta per le nazionali: la Roma è caduta a Parma contro i crociati, mentre le rondinelle hanno perso in casa 4-0 contro il Torino.

Roma-Brescia: probabili formazioni

Getty Images Dzeko sarà titolare contro il Brescia

Per Spinazzola sono state escluse lesioni muscolari, mentre sono in ripresa anche Pellegrini e Mkhitaryan. Mancini è da monitorare, ma al suo posto potrebbe giocare Diawara con Veretout. Ballottaggio Under-Kluivert per l'out di destra.

Grosso dovrebbe scendere in campo col 4-3-3. In ballottaggio Chancellor con Magnani per un posto al centro della difesa. Ayè dovrebbe essere in vantaggio su Donnarumma, a causa di un'influenza che ha colpito quest'ultimo.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Brescia (4-3-3): Joronen; Sabelli, Magnani, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek, Balotelli, Ayè. Allenatore: Grosso.

Roma-Brescia: dove vederla in TV e streaming

Roma-Brescia viene trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport 252 e Sky Sport Serie A (canale 203). Per vedere Roma-Brescia in streaming basta collegarsi a Sky Go, se siete abbonati Sky, oppure a Now TV ed acquistare un ticket.