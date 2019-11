Intervistato dalla BBC, l'ex difensore del Manchester City Micah Richards - ritiratosi lo scorso 26 luglio a soli 31 anni - ha parlato tra le tante cose anche di Mario Balotelli, suo ex compagno di squadra proprio nei Citizens:

Ricordo che Mario (al City dal 2010 al 2013, ndr) era sempre in ritardo. Il club lo multò per oltre 100mila sterline (circa 116mila euro). Quei soldi venivano devoluti dalla società in beneficenza. Se a Natale il club dovolveva 150mila sterline, 100mila erano di Balotelli. Era più forte di lui, non riusciva a essere puntuale. Se ora lui si trovasse in un palazzo al piano terra e dovesse incontrare qualcuno al piano di sopra, al momento dell'appuntamento si troverebbe al piano di sotto a rilassarsi