Gli alti e bassi della gestione di Mauricio Pochettino al Tottenham

Il paradosso della miglior gestione nella storia del club, che verrà forse valutata soltanto per i trofei vinti (zero).

0 condivisioni

di Antonio Cunazza - 20/11/2019 12:44 | aggiornato 20/11/2019 12:49

Non è facile definire "positivo" il bilancio di un allenatore che, in cinque anni alla guida di un top club, non porta in bacheca nemmeno un trofeo. Ma il paradosso della gestione di Mauricio Pochettino al Tottenham sta proprio in questo. Il tecnico argentino, esonerato quasi all'improvviso durante la sosta delle Nazionali, martedì sera, lascia dietro di sé quello che ragionevolmente si può considerare il lustro di maggior successo nella storia del club.

Zero titoli? Vero (e ironico, pensando che il suo successore sarà José Mourinho). Ma Pochettino, in questi cinque anni, ha ricostruito il Tottenham, portandolo stabilmente ad alti livelli sia in Premier League che in Champions League, come mai era successo prima al club londinese con questa continuità.

Nonostante tutto, e a distanza di nemmeno sei mesi dall'inaugurazione del nuovo stadio e dalla finale di Champions League, il suo esonero, seppur improvviso, sembra il dovuto finale di una storia che, dall'inizio della stagione 2019/2020 si stava trascinando senza una rotta ben definita, e con sempre più problemi, dentro e fuori dal campo.

Mauricio Pochettino

Pochettino e il Tottenham: fu vera gloria?

Non si può nascondere quanto di buono ha fatto Mauricio Pochettino per il Tottenham, in questi cinque anni. Assunto nel 2014, Pochettino prese in mano un club che stava rischiando di sbandare pericolosamente, dopo una stagione divisa fra André Villas-Boas e Tim Sherwood, e ancora alle prese con le scorie della cessione di Gareth Bale nell'estate precedente.

Era un Tottenham che desiderava essere grande, ma non capiva come poterci riuscire. Pochettino, con la forza delle idee e la stabilità di un lavoro paziente e metodico, costruì un pezzo alla volta una squadra in grado di risalire posizioni in campionato, e affermarsi come una delle nuove big della Premier League (anche a discapito dei rivali dell'Arsenal, forse per la prima volta nella storia).

La finale di League Cup, persa contro il Chelsea, fu un biglietto da visita positivo alla prima stagione in carica con gli Spurs. Poi il titolo sfiorato nell'anno di grazia del Leicester, il secondo posto l'anno successivo e ancora il terzo posto nel 2018. In mezzo, le continue qualificazioni in Champions League. Alla fine saranno 4 stagioni consecutive nella massima competizione europea: un torneo nel quale il Tottenham aveva partecipato solo altre due volte in tutta la sua storia (1961/62 e 2010/11).

Mauricio Pochettino, durante la finale di Champions League 2019

Madrid 2019, l'inizio della fine

Nelle ultime tre stagioni, in particolare, il Tottenham di Pochettino è sempre sembrato una squadra in crescita. Fondata su un sistema di gioco offensivo e dinamico, valorizzato dal talento di giocatori come Harry Kane, Dele Alli e Christian Eriksen, è arrivato a sfiorare la gloria grazie alla forza delle idee (addirittura senza fare calciomercato nell'estate 2018), ma anche grazie alla massima dedizione di tutti i suoi interpreti.

Quello che sarebbe potuto essere il momento più alto della storia del club, la finale di Champions League 2019, si è rivelato l'inizio della fine. La sconfitta, in parte secondo pronostico, contro il Liverpool di Jurgen Klopp, ha rappresentato il punto di non ritorno per un gruppo che, dall'inizio della nuova stagione è sembrato sgonfio e scarico sia moralmente che tecnicamente.

Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 19, 2019

Rimane un'eredità tecnica e gestionale straordinaria, sublimata nell'inaugurazione del nuovo stadio, assecondato con forza dallo stesso Pochettino e gestito in modo virtuoso, riuscendo a bilanciare le necessità della squadra con quelle economiche del club. Se ogni percorso ambizioso deve sempre avere un punto d'arrivo, però, per il tecnico argentino il cerchio si era forse chiuso l'1 Giugno al Wanda Metropolitano, e il cammino si è trascinato poi stancamente fino a questo esonero. Un atto dovuto, certo, ma che non può far dimenticare un lustro senza precedenti per il club e i suoi tifosi.