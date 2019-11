Il centrocampista olandese ha segnato una tripletta e poi ha esultato in compagnia del giocatore del Barcellona per mandare un messaggio al mondo intero: "Siamo tutti uguali".

di Redazione Fox Sports - 20/11/2019 11:03 | aggiornato 20/11/2019 18:08

In assoluto l'immagine più bella della serata. Georgino Wijnaldum e Frenkie de Jong si sono presi la scena durante il match di qualificazione a Euro 2020 vinto per 5-0 dall'Olanda contro l'Estonia. Il centrocampista del Liverpool ha segnato una tripletta e ha voluto festeggiare un gol insieme al giocatore del Barcellona. I due si sono avvicinati a una telecamera, hanno sovrapposto le mani e Wijnaldum le ha indicate come a dire che non ci sono differenze nel colore della pelle: un meraviglioso messaggio contro il razzismo.

Wijnaldum - ha dichiarato de Jong nel post partita - è stato incisivo in campo e fuori con un messaggio splendido. Lui è uno dei leader del gruppo, non posso che spendere belle parole per lui