A margine dell'evento "4-4-2 la Fiera del Calcio" ha parlato Edoardo De Laurentiis, figlio del presidente del Napoli Aurelio. ADL jr è stato intercettato da Televomero e ha dichiarato:

C’è bisogno di figure come Calaiò e Montervino all’interno degli spogliatoi delle squadre di Serie A. La maglia e la città vanno onorate, il tifoso si reca allo stadio per il calciatore ed è giusto dargli il rispetto che merita. Ricordo un episodio in cui Montervino telefonò a mio padre per chiedergli di lasciare che la squadra potesse tornare dalle proprie mogli che non vedevano da ben quattro settimane, con il buon senso tutto è possibile. La squadra deve rispettare il lavoro, dopo tutto i calciatori sono pur sempre dei dipendenti