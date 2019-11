Le parole del tennista spagnolo dopo la vittoria contro Gojo che ha permesso alla Spagna di volare ai quarti. E Piqué replica allo svizzero.

di Redazione Fox Sports - 20/11/2019 22:23 | aggiornato 20/11/2019 22:28

La Spagna vola ai quarti della Coppa Davis grazie alla vittoria di Rafael Nadal contro il croato Borna Gojo (6-4, 6-3). Al termine del match il maiorchino si è lamentato per un aspetto della nuova Davis:

L'unica cosa negativa di questa formula, a mio parere, è che abbiamo iniziato l'ultima partita all'1.15 di stanotte e questo è un grosso problema per i giocatori e allo stesso tempo per le persone che vengono ad assistere al match. Domani è un giorno lavorativo, quindi è decisamente svantaggioso per tutti. Questa è l'unica cosa negativa del nuovo format

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Bautista Agut:

Le partite finiscono troppo tardi e non è facile andare a dormire alle tre del mattino, recuperare e poi giocare il giorno successivo. Sicuramente gli organizzatori stanno imparando da questa prima volta e lavoreranno per migliorare le cose

Piqué: "A Federer non piace la nuova Davis? Tanto la Svizzera non è qualificata..."

Contro la nuova Davis si era scagliato anche Roger Federer (in questi giorni lo svizzero è in Sudamerica per una tournée) che qualche settimana fa aveva dichiarato: "La Davis così non andrà avanti". La riposta dell'organizzatore della manifestazione, Gerard Piqué, non si è fatta attendere: