Andrea Iannone ha vissuto attimi di paura nella seconda giornata di test a Valencia. Mentre stava percorrendo il rettilineo, la sua Aprilia RS-GP ha accusato un problema tecnico e ha iniziato a fumare. Poi il mezzo ha iniziato a prendere fuoco nella zona del propulsore e a quel punto il pilota di Vasto, una volta arrivato sulla pit-lane, è stato costretto a scendere. Immediato l'intervento di un commissario che ha domato le fiamme con un estintore. Successivamente Iannone, rientrando ai box, si è sfogato sbottando contro i tecnici, tra cui anche Romano Albesiano:

Poi l'abruzzese ha parlato così ai microfoni di Sky:

Non siamo abituati a giri motore come oggi, abbiamo provato una situazione estrema, mi sono spaventato ma è normale arrabbiarsi in quei momenti. Abbiamo lavorato molto, sappiamo che serve qualche cavallo in più, dobbiamo migliorare. Ieri sera abbiamo trovato anche alcuni aspetti molto importanti. Albesiano è coraggioso, giusto rischiare. Non ci siamo arresi, continuiamo a lavorare guardando avanti, qualcosa questa volta è successo ma non ci preoccupiamo. A Jerez il focus sarà su alcune novità, aspettiamo la moto nuova che dovrebbe arrivare a Sepang