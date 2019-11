I rossoneri ospitano i partenopei nel match di sabato pomeriggio.

di Redazione Fox Sports - 20/11/2019 13:52 | aggiornato 20/11/2019 13:57

Milan-Napoli è la seconda gara della 13ª giornata di Serie A in programma a San Siro sabato 23 novembre alle 18. Prima della sosta il Milan ha perso a Torino contro la Juventus. Solo un pari, invece, per il Napoli che ha pareggiato 0-0 in casa contro il Genoa.

Milan-Napoli: probabili formazioni

Getty Images Bonaventura dovrebbe tornare titolare contro il Napoli

Pioli non potrà contare su Calhanoglu e Bennacer, squalificati. Riproposti quindi Biglia e Bonaventura dal primo minuto, insieme a Piatek e Suso. A centrocampo confermato Paquetà, mentre Kessiè dovrebbe fare panchina.

Allan ha lavorato a parte in settimana, mentre Ghoulam e Manolas si sono riaggregati al gruppo. In attaco in pole Lozano con Mertens per una maglia da titolare.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Bonaventura. Allenatore: Pioli.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Ruiz, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

Dove vedere Milan-Napoli in TV e streaming

Milan-Napoli è trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 203) oppure su Sky Sport 251. Per vedere Milan-Napoli in streaming è possibile collegarsi a Sky Go, se si dispone di un abbonamento Sky, oppure attraverso l’acquisto di un ticket su Now TV, la web TV di Sky.