Il Bologna, reduce da tre sconfitte di fila in campionato, ha assolutamente bisogno di fare punti visto che è 15esima in classifica a quota 12 punti, appena tre in più sulla zona retrocessione.

Nella giornata di domani il tecnico serbo tornerà quindi a dirigere l'allenamento dei rossoblù al centro sportivo Niccolò Galli di Casteldebole e comincerà a preparare la partita contro il Parma valida per la 13esima giornata di Serie A e in programma domenica 24 novembre alle ore 12.30 al Dall'Ara. La seduta si svolgerà a porte chiuse.

Sinisa Mihajlovic ha terminato il terzo ciclo di cure a cui si sta sottoponendo per combattere la leucemia e alle 12.30 di oggi ha lasciato il reparto di ematologia dell’ospedale Sant’Orsola. A renderlo noto è stata la moglie Arianna che ha postato sui social una bellissima foto insieme al marito accompagnata dalla didascalia "più bella cosa non c’è".

