Il pugile statunitense spiega di non voler più mettere a rischio la sua vita.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 20/11/2019 12:20 | aggiornato 20/11/2019 12:25

Le voci di presunte rivincite sul ring con Manny Pacquiao e Saul 'Canelo' Alvarez si erano diffuse sempre di più nell'ultimo periodo, alimentando le speranze dei fan di un ritorno per il 12 volte campione del mondo. Floyd Mayweather però le ha spente sul nascere, ribadendo la sua volontà di restare ufficialmente ritirato, lasciando come suo ultimo match quello del 2017 con Conor McGregor.

Pretty Boy Floyd ha spiegato di non voler correre rischi inutili:

Ho delle chiamate per tornare sul ring, ma la mia salute è la mia ricchezza. La boxe è uno sport molto, molto brutale. Negli ultimi anni molti combattenti sono morti all'interno di quel quadrato. Devi capire quando smettere e io ho avuto una grande carriera.

Boxe, Mayweather non vuole tornare nel ring

In ogni caso il 42enne (che ha chiuso con il record di 50 vittorie su altrettanti incontri) ha assicurato che continuerà a fare delle esibizioni in giro per il mondo, come quella di gennaio che lo ha visto demolire il kickboxer giapponese Tenshin Nasukawa in meno di tre minuti, oltre a dedicarsi alle sue attività imprenditoriali in Boxe e MMA: