Il designatore arbitrale Rizzoli si è soffermato sui falli di mano durante l'incontro con i rappresentanti delle società: quello di de Ligt in Lecce-Juve non era da punire col rigore.

di Redazione Fox Sports - 20/11/2019 09:01 | aggiornato 20/11/2019 09:08

In occasione dell'incontro tenutosi a Roma tra il designatore degli arbitri di Serie A, Nicola Rizzoli, e i rappresentanti delle società tra cui presidenti e allenatori, l'ex arbitro ha analizzato diversi episodi - facendo ascoltare anche le conversazioni tra arbitro e VAR - controversi di questa stagione, tra cui non potevano mancare i due tocchi di mano di Matthijs De Ligt in Lecce-Juventus e Torino-Juventus. Valeri ha commesso un errore concedendo il penalty al "Via del Mare", mentre ha fatto bene Doveri a non assegnare la massima punizione nel Derby della Mole.

Rizzoli si è servito dell'Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci per spiegarsi, parlando di una zona rossa - e quindi punibile con il rigore - (braccia sopra le spalle), di una zona verde - non passibile della massima punizione (lungo il corpo) - e di una zona grigia (sotto le spalle).