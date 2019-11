L'albergo, che vanta più di 130 stanze, è di proprietà del club. Per la prima volta una squadra di calcio ha una partecipazione diretta in una struttura del genere.

di Franco Borghese - 20/11/2019 12:53 | aggiornato 20/11/2019 12:58

Sempre un passo avanti a tutti. La Juventus ieri ha inaugurato il proprio albergo ufficiale, il J Hotel. Lo slogan non è stato scelto a caso: Not an ordinary hotel, dice. La J stilizzata viene riproposta ovunque, dalle pareti fino alle ciabatte e agli accappatoi appesi nelle varie camere. Sui muri del corridoio, inoltre, è impressa la storia bianconera. Inizia con il numero 1897, anno di fondazione del club, e si sviluppa anche se per metà è stata lasciata bianca in segno di buon auspicio: c'è infatti ancora molto da scrivere e da aggiungere.

Il J Hotel inaugurato ieri (presente Pavel Nedved) non è un albergo come gli altri per una serie di motivi: non solo perché è la prima volta che una squadra di calcio ha una partecipazione diretta in una struttura alberghiera (qualcosa di simile c’è a Londra, a Stamford Bridge, però l’hotel non è di proprietà del Chelsea), ma perché è anche pensato come la seconda casa dei giocatori della Juventus.

Nell'albergo infatti vengono preparate le gare casalinghe e, sempre nel J Hotel, ha già vissuto Maurizio Sarri quando non aveva ancora trovato una sistemazione fissa a Torino. Anche i giocatori ci hanno già dormito, la scorsa estate, prima di partire per la tournée in Oriente. Chiellini ha perfino raccontato un retroscena interessante sulla struttura:

Io, Bonucci e Buffon veniamo a dormire qui anche quando non siamo in ritiro ma le nostre famiglie sono fuori città. Questo la dice lunga sul comfort.

Con il J Hotel la Juventus continua il proprio percorso di crescita strutturale. Lo sviluppo del club bianconero è strategico, è rivolto soprattutto ai mercati emergenti ma non trascura il territorio. Non un caso che Giorgio Ricci, Chief Revenue Officier della Juve, abbia confermato che l'intenzione è quella di aprire un J Hotel anche in altre sedi. Per adesso però in società gongolano per quello a Torino: delle 138 stanze della struttura a 4 stelle, gestita dal gruppo Lindbergh Hotels, 35 sono occupate tutto l’anno, a uso esclusivo della Juve. Per la squadra c'è un’area dedicata con accesso diretto ai campi d’allenamento ed è inaccessibile dal resto dei clienti.

Nel ristorante dell'albergo si potranno gustare i piatti dello chef pluripremiato Davide Scabin e i cocktail di Salvatore Romano. L'obiettivo è riempire l’albergo anche nei giorni in cui non ci sono partite, attraverso congressi ed eventi. L'albergo sorge su uno spazio di 11.200 metri quadrati nel cuore del J Village, accanto all’Allianz Stadium, nella periferia nord ovest di Torino. Le camere sono personalizzate con ritratti dei giocatori, sono divise in 4 tipologie, tutte con l’affaccio sul giardino interno (impossibile vedere i campi d’allenamento dalle stanze). I prezzi variano dagli 80 (standard) ai 250 (suite) euro a notte, garantite anche visite al museo della Juve e allo Stadium. Per dimostrare di essere sempre un passo avanti a tutti. A 360 gradi.