Le parole del commissario tecnico dell'Italia a margine del Social Football Summit tenutosi allo Stadio Olimpico.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 20/11/2019 20:28 | aggiornato 20/11/2019 20:33

A margine del Social Football Summit tenutosi allo Stadio Olimpico, ha parlato il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini:

Ci siamo qualificati a Euro 2020 in anticipo e senza difficoltà. I complimenti fanno piacere per i ragazzi. Quando abbiamo iniziato c’era un po' di scoramento, era un momento triste. Eravamo tutti abituati a vedere sempre l'Italia al Mondiale. La cosa giusta da fare era rinnovare, dare fiducia ai giovani. Quando eravamo noi in nazionale era impensabile che un giocatore con zero presenze giocasse con l’Italia. Abbiamo scelto i più bravi tecnicamente, abbiamo avuto anche la fortuna che i giocatori si siano trovati bene"

Mancini ha proseguito:

Il merito mio e dei miei collaboratori è stato quello di trovare la forza di mettere in campo tanti giovani. Zaniolo ad esempio l’avevamo seguito in estate, come lui Tonali e Kean. Abbiamo fatto un certo tipo di lavoro e con i giocatori più esperti siamo riusciti a creare un grande gruppo. L’Italia è un paese di polemici, soprattutto per quel che riguarda il calcio. Tutti volevano il Var e ora che c’è ci sono più polemiche, noi siamo nati così. Abbiamo fatto un buon lavoro, tutte le squadre hanno nazionali di prima, seconda e terza fascia. Vincere tutte le partite non è stata una casualità

Sui social:

Io non sono tanto social, non ho l’età dei ragazzi di oggi. È una realtà che esiste e alla quale dobbiamo abituarci. Se fossi un giocatore non renderei nota la mia vita privata

Poi un aneddoto sulla sua esperienza in Nazionale:

Quella notte nell'84' mi feci prendere la mano. Ero con altri della Nazionale, l'atmosfera di New York era magica e rientrammo la mattina verso le 6.30. Bearzot mi fece il mazzo, lui era responsabile per noi giovani. L’errore mio fu non chiedergli scusa e lui non mi convocò più in nazionale. Quando uno è giovane credo sia normale fare cavolate. Dagli errori si capisce che si può migliorare

Infine sui sorteggi degli Europei: