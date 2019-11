Galles, Golf, Madrid: Bale crea polemica con una bandiera

"Mi emoziono più con il Galles che con il Real Madrid", aveva detto Gareth Bale pochi giorni fa, parlando nella conferenza stampa della nazionale gallese. Questa volta però è andato un po' oltre, perché nei festeggiamenti per la qualificazione della sua selezione ai prossimi Europei (dopo la vittoria per 2-0 sull'Ungheria), è spuntata una bandiera che ha generato un putiferio in Spagna.

