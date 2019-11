Il giocatore serbo è stato fermato e derubato dell'automobile a Belgrado da due ladri.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 20/11/2019 13:35 | aggiornato 20/11/2019 13:40

Ha trascorso una nottata di paura il difensore serbo della Fiorentina Aleska Terzic. Come riportato dalla stampa locale, il giocatore impegnato a Belgrado con la sua nazionale Under 21, è stato derubato della sua automobile, una BMW, mentre si stava dirigendo in aeroporto per tornare in Italia.

Secondo la ricostruzione, l'ex Stella Rossa sarebbe stato prima tamponato dai ladri, che poi lo avrebbero minacciato e fatto scendere, per salire sull'auto e fuggire.

Le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciare i malviventi nelle ore successive. Smentite invece le voci emerse in un primo momento, secondo le quali ci sarebbe stato anche un tentativo di sequestro del giocatore stesso: sembrava che i ladri avessero tentato senza successo di infilarlo nel bagagliaio, ma fortunatamente almeno questa notizia si è rivelata una fake news. Resta comunque lo spavento per il giocatore della Fiorentina, che ha dovuto vivere questa disavventura poco prima del suo rientro in Italia.