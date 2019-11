Ci siamo, la fase finale di Euro 2020 è quasi completa. Sono già 20 le nazionali qualificate. Il 22 novembre (ore 12) ci sarà il sorteggio dei 6 gironi(Sorteggio fase finale: 30 novembre). Le ultime 4 nazionali invece, saranno determinate dai playoff di Nations League che si giocheranno il 26 marzo e il 31 marzo (finali). La squadra classificata più in alto in ogni Lega giocherà in casa contro la quarta classificata, le nazionali secondo e terze si sfideranno nell’altra semifinale (in casa della seconda). Con un sorteggio invece, si determinerà la sede finale di ciascun playoff.

Per 24 paesi Euro 2020 ci sarà dal 12 giugno al 12 luglio in 12 città del vecchio continente tra cui Roma. L’Italia inizierà il torneo proprio nella Capitale tra le mura amiche dell’Olimpico .

