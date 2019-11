Sono 20 le nazionali già qualificate per la fase finale di Euro 2020: tra queste l'Italia, che rischia incroci pericolosi con Francia e Portogallo. In terza fascia c'è anche la Svezia.

Trenta punti, 10 partite vinte su altrettanti impegni, la sensazione di aver aperto un nuovo ciclo e messo definitivamente alle spalle la figuraccia di due anni fa con lo stop nella corsa ai Mondiali nei playoff contro la Svezia. Il percorso di qualificazione dell'Italia griffata Roberto Mancini verso Euro 2020 ha avuto il sapore della rinascita. Ora le attenzioni degli Azzurri sono rivolte alla data del 30 novembre, quella del sorteggio della fase finale della competizione in calendario al ROMEXPO di Bucarest.

Un evento che stabilirà i sei gironi da quattro squadre di Euro 2020, al quale l'Italia si avvicina con un pizzico di sana preoccupazione. Al sorteggio partecipano infatti le prime due classificate nei 10 gironi di qualificazione e le quattro vincitrici degli spareggi, che saranno note a marzo dopo i playoff di Nations League, che vedono ancora 16 rappresentative in gioco. L'Italia fa parte dell'elenco delle teste di serie con Inghilterra, Belgio, Spagna, Ucraina e Germania, ma in seconda e terza fascia ci sono due nomi che fanno paura: la Francia e il Portogallo.

La nazionale di Didier Deschamps è finita in seconda fascia a causa della rotonda vittoria della Germania contro l'Irlanda del Nord ed è l'autentica mina vagante dei sorteggi. Chi non rischia di incrociarla è l'Ucraina, che però troverà l'Olanda, altra nazionale in grado di spaventare le avversarie. Gli Azzurri non potranno incrociare neppure Russia (seconda fascia) e Danimarca (terza) perché a loro volta padrone di casa alla pari dell'Italia. In seconda fascia Bonucci e soci potranno così affrontare solo Francia, Svizzera, Croazia e Polonia, mentre in terza oltre a Portogallo, Turchia, Austria e Repubblica Ceca, spicca il nome della Svezia, in grado di evocare i fantasmi della mancata qualificazione ai Mondiali 2018 e del pareggio per 2-2 contro la Danimarca che costò all'Italia l'eliminazione da Euro 2004.

Euro 2020, la Francia di Mbappé è lo spauracchio dell'Italia in seconda fascia

Euro 2020, tutte le info utili per il sorteggio

Euro 2020 non avrà luogo in una singola nazione o due, ma in 12 distinte città europee. La manifestazione avrà il via con il match inaugurale in programma all'Olimpico di Roma il 12 giugno, che vedrà in campo l'Italia. Quella azzurra è al momento l'unica Nazionale certa di giocare le tre partite della fase a gironi in casa, con un calendario completato dalle partite del 17 e 20 giugno. La rosa di Roberto Mancini sarà nel gruppo A, così come Olanda e Ucraina sono due componenti del girone C. L'Inghilterra guida il raggruppamento D, la Spagna il girone E mentre la Germania è nel girone F. Logica conseguenza è la presenza del Belgio testa di serie nel gruppo B, dove ci sono già Russia e Danimarca. Ogni nazione ospitante qualificata giocherà almeno due partite in casa. Nei casi in cui entrambe le nazioni abbinate si qualificano (come nel caso di Russia e Danimarca), si svolge un sorteggio per determinare quale giocherà in casa lo scontro diretto.

Euro 2020, tutti temono il Portogallo di CR7 in terza fascia

Il 22 novembre sarà tempo di sorteggiare i gironi degli spareggi, con le semifinali e le finali in calendario a marzo 2020 che stabiliranno i nomi delle quattro nazionali vincitrici che andranno a completare la quarta fascia. Ad accedere agli spareggi sono Islanda, Bulgaria, Israele, Romania, Ungheria, Bosnia, Irlanda del Nord, Slovacchia, Irlanda, Scozia, Norvegia, Serbia, Georgia, Bielorussia, Macedonia del Nord e Kosovo. Testa alle 18 - ora italiana - di sabato 30 novembre, con il sorteggio che sarà trasmesso in diretta su UEFA.com. Queste le quattro fasce dei gironi di Euro 2020.