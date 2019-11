L'episodio accade nel siracusano, dura condanna del presidente del comitato regionale: "È inammissibile, i genitori dovrebbero essere punto di riferimento".

20/11/2019

All'idiozia non c'è mai fine, è proprio vero. Fa un certo effetto anche solo dover riflettere e raccontare quello che è accaduto, fare la semplice cronaca. Perché in un periodo in cui il calcio italiano (e non solo) è sotto la lente d'ingrandimento per un incrementarsi preoccupante di comportamenti razzisti, c'è da fare i conti anche con la follia di qualcuno, che non fa altro che confermare quanto il rischio deriva sia realmente dietro l'angolo.

Rientrano in questa categoria i due genitori che hanno visto bene di esibirsi in cori razzisti dalla tribuna durante una partita della squadra La Mediterranea di Floridia (Siracusa), categoria Esordienti.

Razzismo, episodio nel campionato esordienti a Siracusa

Al riguardo si è espresso il presidente del Comitato Regionale Sicilia della Figc-Lnd, Santino Lo Presti, che la prossima settimana incontrerà le due società, i ragazzi e i genitori: