Il Belgio conosce già due delle tre avversarie della fase a gironi di Euro 2020: il centrocampista del Manchester City sbotta. E il ct dell'Olanda gli fa eco.

di Redazione Fox Sports - 20/11/2019 18:56 | aggiornato 20/11/2019 19:01

Kevin de Bruyne non ci sta e lo dice chiaramente. Ma con chi ce l'ha il centrocampista del Manchester City? Con l'Europeo itinerante che prenderà il via il prossimo 12 giugno (i sorteggi si svolgeranno a Bucarest sabato 30 novembre alle 18) e che per festeggiare il 60° anniversario dalla nascita del torneo si svolgerà in 12 città diverse.

Con la formula attuale della manifestazione e tutti i relativi vincoli, infatti, il Belgio conosce già due delle tre avversarie della fase a gironi (sarà sorteggiata nel Gruppo B con Russia e Danimarca) e, in quanto testa di serie a non disporre dello stadio di casa, sa già che giocherà in trasferta (a San Pietroburgo e a Copenaghen).

Così è davvero uno scandalo, una farsa. Si rischia - ha dichiarato de Bruyne a HLN Sport - di falsare la competizione

Il ct dell'Olanda Ronald Koeman la pensa allo stesso modo:

Non capisco questo nuovo formato, ho già chiesto alla federazione se devo davvero prendermi il disturbo di andare fino in Romania per il sorteggio

L'Olanda sa già che affronterà l'Ucraina, testa di serie del Gruppo C.