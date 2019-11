Bologna, blitz di Di Vaio per Ibra. Ma il Milan non molla

In rossonero Zlatan ha già giocato dal 2010 al 2012, conquistando uno Scudetto e segnando 56 gol in 85 presenze . Se dovesse tornare il suo obiettivo sarebbe quello di trascinare Romagnoli e compagni verso la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Milan fa sul serio per Zlatan Ibrahimovic . Questa la notizia dell'ultima ora riportata da Sky Sport. Nella giornata odierna si è svolto infatti il primo incontro tra la dirigenza rossonera e l'agente dello svedese, Mino Raiola, per capire la fattibilità dell'operazione.

